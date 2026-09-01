Parma eliminato dalla Cremonese: Licina incanta all’esordio e firma il colpo in Coppa Italia. Come è andata la partita

I sedicesimi di finale di Coppa Italia regalano il primo vero scossone della competizione. La Cremonese di Marco Giampaolo, reduce da un avvio complicato in Serie B con due sconfitte consecutive e il pesante ko interno contro il Modena, espugna il Tardini con un netto 2‑0 ed elimina il Parma di Carlos Cuesta, tecnico colombiano noto per il suo calcio aggressivo e verticale. I grigiorossi accedono così agli ottavi, dove affronteranno il Como.

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Licina, esordio da protagonista: il talento 2007 incanta Parma

La Cremonese ha indirizzato la partita già nel primo tempo, mostrando maggiore intraprendenza e solidità. A sbloccare il match è stato Simone Lottici Tessadri, classe 2006, uno dei giovani più promettenti del vivaio lombardo.

Il raddoppio porta invece la firma di Adin Licina, talento tedesco classe 2007 arrivato in prestito dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Il suo esordio è stato da copertina: ricezione larga a destra, scambio rapido con Berti, ingresso in area e tocco sotto elegante che supera Daffara, portiere del Parma ed ex Juventus. Un gesto tecnico che conferma le qualità del giovane, conteso nelle scorse settimane da Avellino e Napoli prima della scelta di Cremona.

Parma in difficoltà: nessuna reazione, crisi da gestire

Il Parma, che ha schierato dal primo minuto Britschi, Valenti, Drobnic e Ordonez, oltre all’esordiente Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 arrivato dalla Fiorentina, non è riuscito a reagire allo 0‑2.

Nemmeno gli ingressi nella ripresa di Touré, Romero, Keita e Valeri hanno cambiato l’inerzia di una gara che ha evidenziato limiti di intensità e organizzazione. La squadra di Cuesta, reduce da due sconfitte consecutive in Serie A contro Cagliari e Juventus, è ora chiamata a una risposta immediata nel prossimo turno di campionato contro il Monza, per evitare che la flessione diventi una vera crisi.

Cremonese in crescita, Parma da ricostruire

La Cremonese ritrova fiducia e identità dopo un avvio difficile, trascinata dai suoi giovani e da un piano gara efficace. Il Parma, invece, dovrà lavorare per ritrovare equilibrio e solidità, con Cuesta atteso a scelte forti per invertire la rotta.