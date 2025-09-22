Criscitiello: «Gravina è il vero colpevole del disastro Sampdoria. Adesso la salvi di nuovo…» . Il duro attacco del giornalista

Michele Criscitiello commenta la crisi della Sampdoria rivolgendo un duro attacco al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Questo il suo editoriale per Sportitalia.com.

‘Uno dei più grandi scandali del calcio si è consumato la scorsa primavera quando l’abuso di potere del palazzo ha sovrastato la decisione del campo. Lì è morto il calcio: una squadra già retrocessa che disputa il play out, si salva, manda in C un’altra squadra che seppur scarsa comunque si è ritrovata un finale di stagione falsato. Se ne è parlato 5 minuti perché non conveniva a nessuno accendere i riflettori su una storia tristemente italiana e volgarmente manovrata. Ci dispiace per i tifosi? Le vere vittime sono loro? No, i tifosi non capiscono che se uno apre gli occhi e chiede di indagare è per il bene del patrimonio della città. I tifosi, invece, credono che il nemico sia quello che pone delle domande e fa delle riflessioni.

Il vero nemico ce l’hanno in casa. Gravina è il vero colpevole di questa storia. Dovrebbe vigilare ma non vigila. Dovrebbe comandare ma non comanda. Si sceglie il nemico e lo uccide. Si sceglie l’amico e lo protegge. Basta figli e figliastri ma soprattutto basta riscrivere le classifiche a proprio piacimento. Non può essere un Presidente federale a decidere chi deve vivere e chi morire. Basta con un Presidente che ha ha annientato la Nazionale e ha scritto la storia al contrario. Basta con il rinvio delle riforme e i club italiani tutti tecnicamente falliti. Perché Gravina non si è mai chiesto di chi sia realmente la Sampdoria?

Accetta in casa sua uno sconosciuto: Joseph Tey. Di questa persona non sappiamo nulla; aziende, fatturati e neanche la sua voce conosciamo. La Figc non può dare una società così gloriosa nelle mani del primo che capita. I suoi capitali per “salvare” la Samp da dove arrivano? Gravina ne è a conoscenza? Stiamo parlando di un imprenditore con base a Singapore che non ha mai avuto a che fare con lo sport e che decide di comprare la Sampdoria in Italia, in una categoria con poche luci della ribalta. Sapendo che in Italia il calcio non è business ma perdita. Comanda chi non figura: lo scorso anno Alessandro Messina e quest’anno Nathan Walker. La figura di Matteo Manfredi non basta più. Il figlio di Mancini che si trasforma in Direttore e i risultati sono evidenti a tutti. I disastri sono tanti ed oggettivi a tal punto da far intervenire il Palazzo. Lo stesso che ha salvato la Sampdoria e lo stesso che combatte le scommesse nel calcio per i tesserati e poi porta in giro con il logo della Federazione personaggi noti che scommettono anche sui cani al parco’.