Criscito al Genoa: «Felice di ritornare a casa» – FOTO

Domenico Criscito ringrazia lo Zenit San Pietroburgo dopo sette stagioni in Russia e fa ritorno in Serie A: il difensore posa già con la maglia del Genoa

Domenico Criscito fa ritorno al Genoa. L’ex difensore della Juventus, dopo ben otto stagioni allo Zenit San Pietroburgo, lascia la Russia per far ritorno a casa, in Italia. Nei giorni scorsi vi avevamo dato la notizia in esclusiva dell’accordo sottoscritto dal difensore centrale campano con il club di Enrico Preziosi. Respinti gli assalti di Galatasaray e Fenerbahce, Criscito ha scelto il Genoa.

Lo ha praticamente ufficializzato egli stesso attraverso un messaggio sul celebre social network Instagram: «7 giugno 2003: esordivo con questa maglia a 16 anni.. una maglia che è sempre rimasta nel mio cuore, un club che mi ha dato la possibilità di diventare quello che ho sempre sognato.. un calciatore!! 7 anni fa avevo promesso che ci saremmo rivisti ed è arrivato questo giorno.. dopo la lunghissima e bellissima esperienza con lo Zenit che ringrazierò per tutta la vita per tutto quello che mi ha dato sono felice di tornare a casa».