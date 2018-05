Bryan Cristante non fa gola solamente alla Lazio, alla Juventus o all’Inter: il centrocampista dell’Atalanta è finito nel mirino del Tottenham per la prossima stafione

L’Atalanta ha in rosa un gioiello, o meglio, una gallina dalle uova d’oro. Si tratta di Bryan Cristante. Il centrocampista della Dea piace a molte squadre italiane: fa gola alla Lazio, così come alla Juventus e all’Inter, ma attenzione alle voci che arrivano dalla Premier League. Il Tottenham si sarebbe messo sulle sue tracce e avrebbe intenzioni serie. Il club di Londra vuole prendere un centrocampista che sappia inserirsi e sappia anche andare a segno con una certa frequenza, per questo gli occhi degli Spurs si sono posati sul giocatore classe 1995 dei nerazzurri. Cristante piace molto al Tottenham e, se dovesse rimanere Mauricio Pochettino, allora l’atalantino potrebbe diventare un obiettivo di mercato ancor più concreto per gli Spurs. Per ora sono ancora voci, ma a Londra ci hanno fatto più di un pensierino.

Il Tottenham contro le italiane per Cristante

Pochettino dovrà salutare Moussa Dembelé a fine stagione, servirà quindi un erede importante. Cristante ha caratteristiche simili a Dembelé, pur essendo un giocatore differente nel complesso. Entrambi hanno qualità e sanno andare in gol, per questo Pochettino lo ha inserito nella lista dei desideri. Ma attenzione, anche con l’addio del coach argentino il Tottenham rimane un’insidia per le italiane nella corsa al friulano. La Lazio è quella che si è mossa con più convinzione di recente, ma non sembra una pista calda. L’Inter e la Juventus parevano molto interessate, ma hanno mollato la presa negli ultimi mesi. Probabilmente nel giro di poche settimane, ovvero dopo la fine della stagione, tornerà a esserci la fila per il centrocampista dell’Atalanta. Intanto il Tottenham si appunta il nome di Cristante e si mette in coda in attesa di risposte da Bergamo.