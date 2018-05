Cristante per la Juventus: lo sponsor è Allegri, le cifre

Calciomercato Juventus, fari puntati su Bryan Cristante: richiesto dal tecnico Max Allegri, il centrocampista può lasciare l’Atalanta per 25-30 milioni di euro

Tra le squadre più attive in ottica calciomercato, la Juventus è pronta a piazzare nuovi colpi in vista della prossima stagione. Manca soltanto l’ufficialità per l’arrivo di Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool, ma la dirigenza bianconera è pronta a regalare a mister Massimiliano Allegri un altro centrocampista: fari puntati su Bryan Cristante.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico livornese ha chiesto in prima persona l’acquisto del classe 1995, protagonista di una stagione di altissimo livello con l’Atalanta. Riscattato dalla Dea per 4 milioni di euro, l’ex Milan potrebbe partire per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro: la concorrenza è tanta, ma la Juve è pronta per il blitz…