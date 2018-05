Emre Can-Juve: in arrivo la firma. Incontro segreto a Vinovo con Allegri

Il centrocampista del Liverpool si avvicina a grandi passi alla Juventus. Emre Can vicino alla firma: ha visitato Vinovo in gran segreto

Emre Can è ormai a un passo dalla Juventus! Il centrocampista del Liverpool, classe 1994, salvo sorprese, firmerà con la Juve per i prossimi 5 anni. Il corteggiamento dei bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, ha dato i suoi frutti: l’accordo è stato trovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione. Il centrocampista tedesco, corteggiato dai grandi club europei, ha rotto gli indugi e ha scelto i bianconeri per proseguire la sua carriera. Secondo la Rosea il centrocampista è rimasto affascinato dal progetto juventino e anche dall’organizzazione della società.

Emre Can sarebbe già stato a Torino, visitando in gran segreto Vinovo. Ma non solo. Nel corso della sua visita nel quartier generale bianconero, avrebbe anche parlato con il tecnico Massimiliano Allegri, il quale gli avrebbe progettato i piani per il futuro. Questa sarebbe una doppia notizia: non solo la visita di Can ma anche la conferma di Max Allegri il prossimo anno. La firma non è ancora arrivata ma dovrebbe arrivare presto. Il calciatore tedesco ha già dato la sua parola alla Juventus. I bianconeri hanno battuto la concorrenza di Bayern e Real: pronta la firma di Emre Can.