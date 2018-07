Il possibile trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire i tifosi tanto che “Ronaldo” e il suo soprannome “CR7” sono le parole più digitate sul web. Ecco il perché gli è stato dato questo appellativo.

Cristiano Ronaldo alla Juventus! Ormai questa è una frase che si sente da giorni e non si parla d’altro. Anche sui motori di ricerca “Ronaldo” è la parola più digitata, persino più di Google e Facebook, un vero e proprio record. Il fenomeno portoghese è, dunque, il leader indiscusso del web lo testimoniano anche i numeri sui profili social del calciatore. Tra le parole più cercate su internet c’è anche il soprannome più celebre del calciatore: CR7. Il nomignolo deriva dall’unione delle iniziali del suo nome e del numero di maglia che sin dai tempi di Manchester il portoghese ha sempre indossato. Ronaldo, difatti, dopo aver maturato esperienza nelle giovanili di alcune squadre portoghesi, venne acquistato dallo Sporting Lisbona a 12 anni, dove esordì a 17 anni in un match di preliminari di Champions League contro l’Inter. Dopo solo una stagione ai portoghesi, il talento di Ronaldo non passò inosservato e il Manchester United versò nelle casse dello Sporting 12,24 milioni di sterline per il suo cartellino, divenendo il giovane più pagato nella storia del calcio inglese.

A Manchester, nonostante qualche tentennamento iniziale per evitare pressioni data l’importanza storica della maglia, indossò subito la casacca numero 7. Maglia molto importante per i Red Devils perché indossata da campioni come George Best, Bryan Robson, Éric Cantona e David Beckham. Ronaldo, sin dagli esordi con il club inglese, dimostrò di essere all’altezza del numero di maglia che porta dietro le spalle ed è proprio in questo periodo che nasce il soprannome di CR7 datogli dalla stampa e dai tifosi.

Dopo essere passato al Real Madrid nel 2009 per la cifra record di circa 94 milioni di euro, Ronaldo nel 2013, in cooperazione con il noto fashion designer americano Richard Chai, trasformò il soprannome CR7 in un brand. Il giocatore, difatti, ha lanciato il marchio CR7 Underwear and Socks, linea di intimo e calze, e l’anno successivo la CR7 Shirts, linea di t-shirt e camicie.