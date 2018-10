Cristiano Ronaldo avvisa il Genoa: sempre in gol dopo la sosta

Il giocatore della Juventus ha segnato 43 reti in 33 partite. Cristiano Ronaldo si è sbloccato contro il Sassuolo, dopo la pausa

Quarantatré, sì 43, gol in 33 partite dopo le soste per le Nazionali! Una media impressionante per Cristiano Ronaldo e un chiaro avviso ai naviganti: CR7 fa sempre gol dopo la sosta. D’altronde il messaggio forte e chiaro era stato lanciato anche al Sassuolo e, puntualmente, l’attaccante della Juventus ha trovato non uno ma due gol, i primi in maglia bianconera. Il giocatore negli ultimi 4 anni non ha fallito un solo appuntamento dopo la pausa per le Nazionali.

Il caso più eclatante il 12 settembre del 2015, terza giornata di Liga spagnola. Il Real sfidò l’Espanyol in trasferta e vinse con un tennistico 0-6. Cristiano Ronaldo realizzò…5 gol! Una statistica che è un messaggio d’allarme per il Genoa di Ivan Juric, prossimo avversario della Juventus in campionato. Ronaldo ha trovato 4 reti sin qui, in 8 giornate, e ora vuole sfidare bomber Piatek, la rivelazione della stagione, capocannoniere con 9 gol in 7 giornate (il Genoa deve recuperare la sfida della prima giornata contro il Milan). Ronaldo riparte dal Genoa. La sfida con i rossoblù sabato per caricarsi in vista del ritorno a Old Trafford e del ritorno in Champions League dopo la squalifica.