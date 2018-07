Cristiano Ronaldo-Juventus, Bruno Alves: «Vincerà anche qui»

Suo compagno nella Nazionale portoghese, Bruno Alves benedice il possibile passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus: ecco le sue parole

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più lontano dal Real Madrid e sempre più vicino alla Juventus. Chi lo conosce bene è Bruno Alves, ex difensore del Cagliari ora al Glasgow Rangers, che ha parlato ai microfoni di O Jogo: «Cristiano Ronaldo alla Juventus vincerà ancora».

Continua Bruno Alves, sottolineando le qualità del campione di Funchal: «Non esiste campionato dove Cristiano non possa avere successo: ha già dimostrato che può vincere in qualunque Paese, in Italia non sarà diverso. Io faccio il tifo per lui, è il testimonial nel mondo del Portogallo». Infine una battuta sulla possibilità di trovarselo da avversario, con il difensore accostato al Parma: «Sono stato al suo fianco per dodici anni in tante battaglie, so quanto è in grado di motivarsi: per questo motivo è importante accettare una nuova sfida. In diverse occasioni siamo stati avversari nel corso degli allenamenti: la Serie A è un buon campionato e una buona scuola di calcio»