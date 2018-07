Ronaldo rompe il silenzio sui social con i colori bianconeri – FOTO

Continuano i messaggi subliminali sulla trattativa del secolo, ieri sera il ritorno di Cristiano Ronaldo sui social con questa foto che ha fatto esplodere il web

Cristiano Ronaldo è già in bianconero. No, non è il testo di un comunicato ufficiale juventino che annuncia l’arrivo del campione portoghese di Madeira. Ma, probabilmente, è un indizio sul futuro di CR7 alla Juventus, viste le modalità e le tempistiche del messaggio. I più attenti osservatori avranno senz’altro notato come gli account ufficiali di Cristiano sui social, quali Instagram, Facebook e Twitter, non hanno aggiornamenti da ben 6 giorni, riconducibile allo scoppio della bolla mediatica in cui venivano dati i primi passi del trasferimento. Un silenzio senz’altro spiegabile in un momento così delicato della trattativa arrivata ai passi finali, con Florentino Perez che attende il messaggio di Cristiano a tutto il popolo del Real per spiegare i perché dell’addio.

Questa dichiarazione non è ancora arrivata, tuttavia, sappiamo dalle ultime indiscrezioni proferite dalla stampa ellenica, che Cristiano Ronaldo si trova attualmente in Grecia, insieme alla sua famiglia e agli affetti più cari. Non solo la compagna Georgina e il piccolo Cristianinho, ma anche il fratello maggiore. Ed è proprio da Museo CR7 Funchal, pagina ufficiale della galassia CR7 gestita dal fratello e che si rifa al museo inaugurato a Madeira nel 2013 e dedicato a Cristiano, che sbuca la prima foto sui social network di CR7 dopo il silenzio degli ultimi giorni. Eccolo lì, seduto insieme al fratello, con un abbigliamento che ha fatto sobbalzare dalla poltrona i tifosi della Juventus. Già, perché CR7 ha scelto di posare con un bermuda nero e una t-shirt bianca. Un po’ troppo per non essere bollato come semplice indizio di calciomercato?