Cristiano Ronaldo porterà a Torino un macchinario della Nasa per allenarsi in assenza di gravità. E il fatturato della Juve vola

Cristiano Ronaldo nello spazio? Non proprio ma ci siamo quasi! Il portoghese ha acquistato, per ‘soli’ 2 milioni di euro, un macchinario della Nasa ‘no gravity’. Il macchinario consente di allenarsi in assenza di gravità e il giocatore lo aveva acquistato qualche anno fa. Il macchinario in questo momento si trova nella sua casa a Madrid e il suo entourage sta studiando già come far arrivare il macchinario a Torino per dare la possibilità a Cristiano di allenarsi, nel miglior modo possibile, anche nella sua nuova esperienza alla Juventus.

Intanto i bianconeri fanno i conti e iniziano a beneficiare dell’arrivo di CR7 per 117 milioni di euro. Il fatturato bianconero può toccare quota 550 milioni che la porterebbe al quinto posto in Europa, leggermente sotto al Bayern, davanti al Manchester City ma ancora un po’ staccata da Real Madrid e Manchester United. L’effetto immediato si avrà su biglietteria (già esauriti gli abbonamenti nonostante il rincaro del 30% che portato oltre 7 milioni di euro in più, rispetto allo scorso anno, nelle casse bianconere) e merchandising (impennata nella vendita delle magliette e non solo). Poi i benefici arriveranno da diritti tv esteri e sponsorizzazioni. L’effetto CR7 è appena iniziato!