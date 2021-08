Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? C’è sempre l’ombra del PSG: la situazione

Cristiano Ronaldo non sarebbe ancora convinto di restare alla Juventus e sarebbe stuzzicato dal PSG: le ultime sul futuro del portoghese

Cristiano Ronaldo completa la prima settimana di ritiro alla Continassa: ha saltato il Trofeo Berlusconi contro il Monza per intensificare la preparazione (almeno in maniera ufficiale) e potrebbe esordire contro il Barcellona al Trofeo Gamper.

Il Corriere dello Sport però riporta la volontà di CR7 di lasciare la Juventus e accasarsi al PSG: Ronaldo vorrebbe fortemente i francesi magari per l’assalto diretto alla sesta Champions League della sua carriera. A far rumore poi è anche il silenzio di Ronaldo in bianconero sui social: solo riferimenti al lavoro personale, sottolinea il quotidiano, e da fine campionato quasi nulli i riferimenti alla squadra.