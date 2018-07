Cristiano Ronaldo come Maradona: debutterà al Bentegodi

Il debutto di Cristiano Ronaldo in campionato a Verona, al Bentegodi, proprio come Maradona negli anni ’80 con il Napoli

Sarà il Bentegodi di Verona a dare il benvenuto a Cristiano Ronaldo in Serie A! Il fenomeno portoghese debutterà il 19 agosto (o forse il 18 nell’anticipo, la decisione arriverà nella giornata di martedì) nello stadio in cui ci fu il debutto di Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli. Una curiosa coincidenza per due fenomeni della storia del calcio. Il 16 settembre del 1984 il Napoli giocò contro l’Hellas Verona e perse con il punteggio di 3-1. La Juventus scenderà in campo al Bentegodi ma affronterà i cugini dell’Hellas, il Chievo di Campedelli che, dopo il pericolo scampato per il discorso plusvalenze, pensa al nuovo campionato di Serie A con Lorenzo D’Anna in panchina.

Giaccherini e i suoi daranno il battesimo di fuoco a CR7. Si preannuncia il tutto esaurito a Verona con tantissimi tifosi juventini che faranno di tutto per assistere alla prima in Serie A del loro nuovo idolo Cristiano Ronaldo. La prima del portoghese all’Allianz Stadium, la sua nuova casa, sarà una sfida importante: i bianconeri scenderanno in campo il 25-26 agosto per sfidare la Lazio di Simone Inzaghi che l’anno scorso portò via i 3 punti da Torino. Sfida tra bomber con Ciro Immobile.

