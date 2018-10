Retroscena di calciomercato rivelato dal Mundo Deportivo. Yonghong Lì voleva portare Cristiano Ronaldo al Milan

Cristiano Ronaldo al Milan? La ‘folle’ idea c’è stata, con Yonghong Lì alla guida del club. Il giocatore portoghese aveva deciso di lasciare il Real Madrid e Jorge Mendes lo ha proposto a diversi club. Juventus e Napoli le società note ma l’idea CR7 si è palesata anche nei pensieri del Milan. Secondo Il Mundo Deportivo infatti, Yonghong Lì ha pensato seriamente di portare Ronaldo in rossonero e i dirigenti del Milan hanno avuto contatti diretti con Jorge Mendes, procuratore del fenomeno portoghese, passato poi alla Juventus per oltre 100 milioni di euro.

Fassone e Mirabelli, ex dirigenti del Milan, hanno incontrato a più riprese Jorge Mendes e hanno provato a convincerlo. Si è parlato del futuro di Cristiano Ronaldo ma l’affare è apparso in salito sin dalle prime battute. Li non spiegava con chiarezza le coperture per questo affare da mezzo miliardo di euro. Il ‘folle’ piano di Lì era ‘semplice’: prendere Cristiano Ronaldo senza sapere come pagarlo (operazione, tra ingaggio e cartellino da oltre 350 milioni di euro). Il patron rossonero aveva intravisto le potenzialità dell’affare a livello di ritorno d’immagine ma Jorge Mendes aveva sentito immediatamente puzza di bruciato e ha troncato sul nascere ogni velleità del patron cinese.