Cristiano Ronaldo snobba il Mondiale per Club: «Ho ricevuto delle offerte, ma non aveva senso»

Ai microfoni di Al Nassr TV, canale ufficiale dell’Al Nassr, squadra in cui milita attualmente, Cristiano Ronaldo ha parlato della sua possibilità di partecipare al Mondiale per Club, ma anhce della scelta fatta di rimanere in Arabia Saudita.

DICHIARAZIONI – «Ho ricevuto alcune offerte per giocare il Mondiale per Club, ma penso che non avesse senso, perché preferisco riposare bene, prepararmi bene, perché questa stagione sarà molto lunga, visto che è anche la stagione del Mondiale alla fine».

Nella stessa occasione, Cristiano Ronaldo ha ribadito anche la volontà di proseguire ancora un anno con il club per raggiungere la convocazione in nazionale e prendere parte ai Mondiali 2026.