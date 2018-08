Cristiano Ronaldo e Bonucci, ‘rito d’iniziazione’ per i due nuovi arrivi della Juventus: i due cantano su una sedia ripresi da Pjanic

Anche se ti chiami Cristiano Ronaldo, alla Juventus ti aspetta il ‘rito di iniziazione’. Così, capita di vedere il fuoriclasse portoghese, colpo stellare del calciomercato estivo, cantare a squarciagola su una sedia davanti ai compagni di squadra. Il video, postato sul profilo Instagram di Miralem Pjanic, riprende l’ex Real Madrid mentre intona una canzone in lingua portoghese. Al particolare rito ha partecipato anche Leonardo Bonucci, protagonista di un clamoroso ritorno in bianconero dopo una stagione al Milan: nel video, si può ammirare il difensore ‘cantante’ sulle note di ‘Generale’ di Francesco De Gregori. Attimi di distrazione e gioia in casa Juve alla vigilia dell’esordio in campionato: domani si fa sul serio, ad attendere la squadra di Allegri c’è la trasferta del ‘Bentegodi’ contro il Chievo Verona.