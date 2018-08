Il pagellone della sessione estiva del calciomercato 2018 con l’analisi dettagliata squadra per squadra: Juve, Inter e Fiorentina sul podio, Sassuolo molto intrigante, delusione Napoli e Samp, Chievo da brividi

Risuona il gong. Per la prima volta dopo tanto tempo la sessione estiva di mercato si esaurisce nell’immediata vigilia dell’esordio della nuova Serie A, evitando la fastidiosa appendice con annessa sovrapposizione al calcio giocato. Andiamo allora a sviscerare, squadra per squadra, l’operato per rinforzare le venti rose del massimo campionato nostrano: i voti al mercato, i giudizi sulle operazioni concluse e su quelle mancate, le probabili formazioni della stagione 2018/2019.

LEGGI ANCHE: PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 2018-2019

Calciomercato Atalanta: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

ATALANTA: VOTO 5.5 – Depredato del trio Caldara-Spinazzola-Cristante già ad inizio estate, Gasperini ha dovuto alzare la voce per poter iniziare ad impastare un organico figlio di un mercato al di sotto della sufficienza. In cui Zapata ha rappresentato la stella polare, Rigoni e Pasalic stuzzicanti soluzioni e Reca un punto di domanda tutto da scoprire. La forza della Dea, d’altronde, risiede altrove: per ogni Caldara ceduto a peso d’oro, in casa c’è un Mancini già pronto ad esplodere…

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, RECA; RIGONI, Gomez; ZAPATA. All. Gasperini.

Calciomercato Bologna: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

BOLOGNA: VOTO 5.5 – A sprazzi, come la competitività della rosa messa nelle mani di Pippo Inzaghi. Tra qualche pietra preziosa e più d’una lacuna. Come quelle lasciate sul fronte offensivo dalle cessioni di Verdi e Di Francesco, tamponate alla bell’e meglio con Falcinelli e Santander, come quella causata dall’addio di Masina. Skorupski è tra i portieri più sottovalutati della Serie A, ai neo-acquisti Danilo e Mattiello il compito di alzare l’asticella nel corso della stagione.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): SKORUPSKI; De Maio, DANILO, Gonzalez; MATTIELLO, Poli, Pulgar, Dzemaili, DIJKS; FALCINELLI, Destro. All. F. INZAGHI.

Calciomercato Cagliari: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

CAGLIARI: VOTO 6 – Nessuna cessione eccellente e un paio di colpi ben assestati per conferire ulteriore solidità all’organico: sufficienza piena per il mercato dei sardi, soprattutto per gli innesti di Klavan e Castro. Al pari di quello di Bradaric, se il campo confermerà la bontà dell’operazione sulla carta. Più d’una perplessità sull’ingaggio dello stagionato Srna, in una porzione di campo dove è comunque destinato a sbocciare definitivamente Faragò.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, KLAVAN, Lykogiannis; Barella, BRADARIC, Ionita; CASTRO; Farias, Pavoletti. All. MARAN.

Calciomercato Chievo: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

CHIEVO: VOTO 4.5 – Quando perdi due colonne portanti della tua struttura come Castro ed Inglese e al via della stagione successiva ti presenti sostanzialmente con i loro rispettivi rincalzi, qualche conto non torna. E non possono essere Rossettini, Barba o Obi a risolvere l’intricata equazione…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, ROSSETTINI, Jaroszynski; OBI, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. All. D’Anna.

Calciomercato Empoli: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

EMPOLI: VOTO 5.5 – Da Provedel a Maietta, da Di Lorenzo a Veseli, da Brighi a Zajc: sono i tanti i volti nell’organico di Andreazzoli chiamati a confrontarsi per la prima (i più giovani) o per l’ennesima volta (i più anzianotti) con un palcoscenico esigente come quello della Serie A. Rosa intrigante, insomma, ma che non offre garanzie di sorta, nemmeno in virtù degli investimenti che hanno portato a La Gumina e Ucan. Ma almeno dietro si parte dalla granitica certezza di Silvestre…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Provedel; ANTONELLI, SILVESTRE, Maietta, Pasqual; UCAN, CAPEZZI, Krunic; Zajc; LA GUMINA, Caputo. All. Andreazzoli.

Calciomercato Fiorentina: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

FIORENTINA: VOTO 8 – Non sempre le scommesse escono col buco, proprio come le ciambelle. Ma il mercato a tinte viola del d.s. Corvino è indubbiamente uno dei più accattivanti dell’intero panorama italiano. Lafont, Pjaca e Gerson rappresentano giovani prospetti tra i più promettenti d’Europa. Inseriti, insieme a una certezza del campionato italiano come lo è ormai Ceccherini, in una scacchiera che ha conservato da una stagione all’altra tutti i propri prezzi più pregiati. Un dubbio, se vogliamo insinuarlo: la rosa è attrezzata per colmare il vuoto lasciato da Badelj come vertice basso di centrocampo?

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, CECCHERINI, Pezzella, Biraghi; GERSON, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, PJACA. All. Pioli.

Calciomercato Frosinone: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

FROSINONE: VOTO 6.5 – A voler essere esigenti, l’attacco rischia forse di essere un po’ spuntato. Ma esigenti lo si può diventare soltanto dopo aver posto solide basi. Come quelle costruite in estate dai ciociari, che in ogni reparto hanno unito giocatori affidabili per la categoria al meglio della rosa che lo scorso anno si è guadagnata la promozione sul campo. Mischiare con cura e affidare alle mani di un tecnico sapiente come Longo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): SPORTIELLO; GOLDANIGA, Ariaudo, SALAMON; ZAMPANO, Chibsah, HALLFREDSSON, CRISETIG, MOLINARO; CAMPBELL, PERICA. All. Longo.

Calciomercato Genoa: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

GENOA: VOTO 6 – Solita, abbondante, girandola di compravendite, a cui la società di Preziosi ha abituato ormai da anni i propri tifosi. Ma, questa volta, meno desolante rispetto al recente passato. Le cessioni di Perin e Izzo pesano, ma sono state compensate da certezze come quelle portate con sé da Criscito in difesa e Sandro in mezzo al campo. Consueta anche l’infornata di scommesse ed azzardi, più (Piatek) o meno (Lisandro Lopez) giovani: ma, dall’attaccante polacco in giù, le premesse sembrano intriganti…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): MARCHETTI; ROMULO, LISANDRO LOPEZ, Zukanovic, CRISCITO; Hiljemark, SANDRO, Bessa; Medeiros; Pandev, PIATEK. All. Ballardini.

Calciomercato Inter: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

INTER: VOTO 8.5 – Petto orgogliosamente e legittimamente in fuori per Ausilio, protagonista di una spettacolare sessione di mercato all’insegna di colpi tanto accattivanti quanto funzionali alle esigenze di Spalletti. Che si tratti di affari a parametro zero (De Vrij e Asamoah), di elementi all’apice della carriera (Nainggolan e Vrsaljko) o di giovani in rampa di lancio (Lautaro Martinez). La suggestione non concretizzata di Modric lascia spazio a qualche incertezza davanti alla difesa, dove però potrebbe scivolare proprio il belga ex Roma. Mancata ciliegina sulla torta, la cessione dell’esubero Joao Mario: ma per le uscite c’è ancora tempo…

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Handanovic; VRSALJKO, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH; Brozovic, NAINGGOLAN; KEITA, LAUTARO MARTINEZ, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Calciomercato Juventus: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

JUVENTUS: VOTO 9 – A forza di parlarne sta iniziando la metabolizzazione della grande novità, ma è bene ribadirla per comprenderne una volta di più la portata: i bianconeri in estate si sono andati a prendere dal lussuoso giardino del Real il più forte calciatore degli ultimi 30 anni. Grazie ad un appeal internazionale confermato dall’arrivo di Emre Can a parametro zero nonostante la folta e blasonata concorrenza. Cancelo ha le fattezze di un probabile più che possibile crack, aleggia nell’aria soltanto il punto di domanda sul via-vai al centro della difesa: Caldara negli anni potrebbe rappresentare un rimpianto, ma Bonucci hic et nunc rinforza ulteriormente quella che a tutti gli effetti è una delle formazioni più forti al mondo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Szczesny; CANCELO, BONUCCI, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidi; Dybala, CRISTIANO RONALDO, Douglas Costa. All. Allegri.

Calciomercato Lazio: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

LAZIO: VOTO 7.5 – Tre su tre, en plein di obiettivi centrati per Tare in un’estate che si preannunciava torrida e che invece potrebbe sospingere la squadra verso importanti traguardi in virtù di una piacevole brezza. Il partente De Vrji è stato adeguatamente rimpiazzato con Acerbi, così come il vero tallone d’Achille della passata stagione è stato curato ampliando la rosa (da Berisha a Badelj, da Correa a Durmisi) a disposizione di Inzaghi. Ma, soprattutto, è stata anestetizzata la pericolosa casella delle cessioni: confermato Immobile, trattenuto a sorpresa Milinkovic-Savic oggetto del desiderio di tutte le regine d’Europa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, ACERBI, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi.

Calciomercato Milan: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

MILAN: VOTO 7.5 – Giù il cappello di fronte a Leonardo, che ha lavorato molto bene e in molto poco tempo nonostante il fardello di una partenza ad handicap… cinese. Impensabile, soltanto fino a qualche settimana fa, l’approdo in rossonero di un campione fatto e finito come Higuain, il 9 che mancava a questa squadra e che si è materializzato repentinamente grazie ad un’operazione di mercato da infiocchettare. Caldara al fianco di Romagnoli rappresenta la cerniera difensiva di oggi e di domani anche in Nazionale. I vari Laxalt, Bakayoko e Castillejo non partono forse con i gradi di titolari, ma è difficile escludere che non possano scoprirsi tali partita dopo partita.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma; Conti, CALDARA, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, HIGUAIN, Calhanoglu. All. Gattuso.

Calciomercato Napoli: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

NAPOLI: VOTO 5 – Se ingaggi il miglior direttore d’orchestra sulla piazza, poi non puoi mettergli a disposizione soltanto un paio violini scordati. Stonati come l’estate del Napoli: a metà tra il tecnico più sapiente nella gestione dei campioni e uno spogliatoio che di nuovo campione non ne ha accolto manco uno. Resta pur sempre l’ossatura di una squadra che ha sfiorato lo scudetto, certo: con un Jorginho in meno, con Ruiz e Verdi in più. Sliding doors tra i pali: oltre 25 milioni investiti per Meret e poi l’affannata rincorsa ad un titolare-bis dopo un infortunio estivo già quasi smaltito…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik, FABIAN RUIZ; Callejon, Mertens, Insigne. All. ANCELOTTI.

Calciomercato Parma: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

PARMA: VOTO 5 – And the winner is… spetta ai ducali il titolo stagionale di “mercato alla Football Manager”. Che si tratti di retroguardia, con l’ingaggio dello stagionato Bruno Alves, o di fronte offensivo, con un’incredibile sequenza di ingaggi dell’ultimo minuto sugli esterni che tra gli altri ha portato in Emilia anche Biabiany e soprattutto Gervinho. E quante incognite anche in mezzo al campo…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): SEPE; Gazzola, BRUNO ALVES, Gagliolo, GOBBI; Dezi, STULAC, GRASSI; Ciciretti, INGLESE, GERVINHO. All. D’Aversa.

Calciomercato Roma: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

ROMA: VOTO 5.5 – Mister, ora tocca a te. Dopo il cervellotico mercato di Monchi, spetta adesso a Di Francesco fare ordine nella rosa giallorossa per spremerne il succo. Che non manca, sia chiaro. Basti pensare al talento nei piedi di Cristante e Kluivert, alla garanzia di affidabilità di Nzonzi. A fare il paio, però, con le sanguinose cessioni di Nainggolan e Alisson, “er mejo” che la casa potesse offrire. Quelli che, se vuoi vincere, proprio non puoi cedere. Perché poi non è sufficiente ingaggiare Pastore, distante dal credo tattico del suo neo tecnico come pochi altri, per compensare.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): OLSEN; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; CRISTANTE, NZONZI, Strootman; Under, Dzeko, KLUIVERT. All. Di Francesco.

Calciomercato Sampdoria: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

SAMPDORIA: VOTO 5 – Mercato oltremodo sornione, che il ringalluzzimento dell’ultimo giorno non ha saputo raddrizzare. Perché non basta Tonelli per dare garanzie ad una retroguardia tutta da scoprire. Perché forse non sarebbe bastato nemmeno Zaza, figurarsi dopo che l’approdo a Genova dell’attaccante della Nazionale è sfumato. Innescando una frenetica caccia all’acquisto che ha portato frettolosamente in dote Saponara, non proprio l’uomo giusto per sistemare una zona nevralgica orfana di Torreira.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): AUDERO; Bereszynski, Andersen, COLLEY, Murru; Praet, EKDAL, JANKTO; Ramirez; DEFREL, Quagliarella. All. Giampaolo.

Calciomercato Sassuolo: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

SASSUOLO: VOTO 7 – Mercato in entrata altisonante per i neroverdi, che in estate hanno dovuto fare i conti con le importanti partenze di Acerbi e Politano. Il centrale è stato rimpiazzato con la garanzia Ferrari e con l’accattivante scommessa Marlon, l’esterno d’attacco con l’approdo di Di Francesco. E se anche il suggestivo ingaggio di Boateng si rivelerà una mossa vincente, in Emilia quest’anno ci sarà davvero da divertirsi…

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Consigli; Lirola, FERRARI, MARLON, Peluso; BOATENG, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, DI FRANCESCO. All. DE ZERBI.

Calciomercato Spal: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

SPAL: VOTO 6 – Qualche tampone qua e là, giusto per stuccare le piccole crepe presenti su un muro che ha comunque splendidamente retto alle capocciate delle dirette rivali nella corsa alla salvezza una stagione fa. I ferraresi – spogliati dei prestiti di Meret e Mattiello su tutti – non soltanto trattengono l’oggetto di mercato Lazzari, ma anzi rilanciano. Bonifazi e Fares, Missiroli e Petagna sono tutti nomi giusti per puntare a difendere un’altra volta la categoria.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, BONIFAZI; Lazzari, MISSIROLI, Viviani, Kurtic, FARES; PETAGNA, Antenucci. All. Semplici.

Calciomercato Torino: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

TORINO: VOTO 7 – Da un 5 ad un 7 nel breve volgere di quarantott’ore, la regia del thriller è quella di Petrachi. Che con i colpi Soriano e Zaza sistema proprio sul rettilineo finale una rosa altrimenti arricchita in precedenza di troppi brodini ed una sola portata principale. Ovvero la specialità campana offerta da Izzo, interprete perfetto per la difesa a tre di Mazzarri.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sirigu; Moretti, N’Koulou, IZZO; De Silvestri, Baselli, Rincon, SORIANO, Ansaldi; ZAZA, Belotti. All. Mazzarri.

Calciomercato Udinese: il pagellone della sessione estiva e la probabile formazione 2018/2019

UDINESE: VOTO 5 – Difficile, come sempre, valutare a caldo l’esotico mercato cui si “macchia” ogni anno l’Udinese. Musso, Pussetto ed Ekong dentro; Meret, Jankto e Widmer fuori: l’inerzia del saldo, però, pare proprio puntare verso il basso. Come è improbabile che l’esoso Mandragora possa da solo caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla verso le quiete acque a lungo frequentate nel recente passato…

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): MUSSO; Stryger Larsen, Nuytinck, EKONG, Samir; Behrami, MANDRAGORA; De Paul, Barak, PUSSETTO; Lasagna. All. Velazquez.