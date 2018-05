Cristiano Ronaldo, dopo il triplice fischio finale di Real Madrid-Liverpool, ha rilasciato dichiarazioni che fanno, seriamente, pensare che lasci i blancos

Gli anni al Real sono stati belli, nei prossimi giorni comunicherà la sua decisione ai tifosi del Real Madrid, il pensiero di commiato, sono tutti aspetti che inducono a pensare seriamente che Cristiano Ronaldo lascerà la squadra madrilena in estate. In blanco ha vinto tutto ed è logico pensare che abbia bisogno di nuovi stimoli, sfide. Dopo le dichiarazioni dell’asso portoghese quindi si sono scatenati i rumors di mercato sul futuro dell’ex Manchester United.

Dove può andare Cristiano Ronaldo? Beh, le ipotesi più accreditate al momento sono tre: Paris Saint Germain, Manchester United o City. I parigini hanno a lungo corteggiato CR7 nelle scorse sessioni di mercato ma non sono mai riusciti a strapparlo a Florentino Perez. La futura squadra di Buffon vuole vincere a tutti i costi la Champions League, e chi meglio di uno che in bacheca ne ha 5 per tentare l’assalto. Allo United sarebbe un ritorno, al City un progetto stuzzicante con Pep Guardiola in panchina. Poi, però, restano sempre le tentazioni multimilionarie provenienti sia dalla Cina che dagli USA. Dove andrà Cristiano Ronaldo? E’ partito il tormentone.