Cristiano Ronaldo cannibale: nessuno come lui in Europa!

Cristiano Ronaldo è il numero uno in zona gol per conclusione effettuate. E’ già a quota 61, nessuno in Europa ha fatto meglio

Cristiano Ronaldo pigliatutto! Il portoghese della Juventus è il numero uno in Europa per conclusioni verso la porta avversaria. E’ più incisivo di Leo Messi e, da solo, vale il 36,3% delle conclusioni della Juventus (percentuale che cresce, 44%, se si prendono in considerazione i tiri nello specchio). Il giocatore bianconero calcia di destro, di sinistro e anche di testa, senza fare alcuna distinzione ed è già arrivato a quota 61 conclusioni verso la porta avversaria: nessuno in Europa ha saputo fare meglio di lui. Pepè del Lille, secondo in questa speciale classifica, ha calciato ‘solo’ 41 volte, 20 in meno di CR7.

Seguono a ruota Aguero del Manchester City con 38, Leo Messi del Barcellona e Piatek del Genoa con 37, poi Insigne del Napoli con 35. Pepè è mancino di piede e 36 conclusioni su 41 sono arrivate con il suo piede preferito. Cristiano Ronaldo è ambidestro, ama far gol anche di testa, e le sue conclusioni, sin qui, sono state distribuite in maniera più omogenea: 36 con il destro, 13 con il sinistro e 12 di testa. CR7, da calcio piazzato, ci ha provato 5 volte. Su 61 tentativi ha centrato lo specchio della porta in 26 occasioni.