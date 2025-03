Croazia Francia, Modric nel post partita: «Una grande vittoria, abbiamo giocato una partita eccellente, soprattutto nel primo tempo. Perisic? Non mi sorprende nulla, so che tipo di giocatore è»

Il giocatore del Real Madrid Luka Modric ha parlato nel post partita del match vinto contro la Francia valido per i quarti di finale di Nations League. Le parole

Il centrocapista del Real Madrid e della Croazia Luka Modric ha parlato nel post partita dell’andata dei quarti di Nations League con la Francia vinto per 2 a 0. A seguir le sue parole.

MATCH CONTRO LA FRANCIA –«Una grande vittoria, abbiamo giocato una partita eccellente, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda parte i francesi ci hanno messo sotto pressione, sono stati più dominanti, ma ci siamo difesi come squadra, siamo riusciti a resistere e difendere quel 2-0. È un grande risultato, ma la fine è ancora lontana. Peccato per il rigore sbagliato, forse Kramarić è stato influenzato dal fatto che ha impiegato molto tempo per eseguire il tiro. I francesi hanno avuto delle occasioni, ma Livi è stato all’altezza. Come squadra abbiamo giocato una partita perfetta, ma per battere una Francia così forte dovevamo essere così, perfetti».

PERISIC – «Sono contento per Ivan, che ha rotto quella tradizione negativa di non segnare a Poljud. Finalmente ce l’ha fatta. Non mi sorprende nulla quando si tratta di Ivan Perišić, so che tipo di giocatore è, che lavoratore e che carattere ha, cosa ha fatto per la Croazia e cosa può ancora dare. Sono felice che sia tornato in questo modo, credo che abbia ancora margini di miglioramento».

RITORNO – «Dobbiamo di nuovo giocare una grande partita, avete visto nel secondo tempo quanto siano forti i loro giocatori. Nella gara di ritorno dovremo essere almeno a questo livello, se non anche migliori».