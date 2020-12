Crotone, Luperto: «Al Napoli sarebbe stato difficile giocare»

Luperto questa estate è passato in prestito dal Napoli al Crotone per trovare spazio e giocare con maggiore continuità

Dal Napoli al Crotone per crescere a vere più spazio. Sebastiano Luperto motiva la propria decisione di lasciare il club azzurro, in prestito, per sbarcare in Calabria alla corte di Stroppa.

Le parole a Radio Marte del difensore: «A Napoli ho fatto un percorso di crescita positivo seconde me, ma quest’anno mi serviva fare maggiore esperienza e giocare più partite possibili. A Napoli con calciatori di grande qualità come Koulibaly, Manolas e Maksimovic mi sarebbe stato difficile giocare un campionato intero, per questo sono qui. Crotone è un’avventura importante per me e già mi sento molto cresciuto».