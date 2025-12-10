Cruciani senza mezzi termini sul rapporto Cassano Allegri: ecco cosa ha detto

Cruciani interviene sul caso Cassano Allegri: parole chiare e dirette. Ecco che cosa ha detto sul rapporto tra i due

Il rapporto turbolento tra Antonio Cassano e Massimiliano Allegri è tornato al centro del dibattito sportivo. A sollevare la questione è stato Giuseppe Cruciani, durante il Number 1 Podcast condotto insieme a Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini. Il giornalista ha definito l’atteggiamento dell’ex fantasista nei confronti dell’allenatore del Milan come una vera e propria “ossessione”, chiedendosi apertamente quale sia il motivo di un accanimento così costante.

Cruciani ha riconosciuto il diritto di critica, ma ha sottolineato come la persistenza di Cassano appaia inspiegabile, soprattutto alla luce dei risultati positivi che Allegri sta ottenendo. Pur escludendo che si tratti di una strategia di marketing, il conduttore ha definito “insondabile” la ferocia delle opinioni dell’ex calciatore, che sembrano non tenere conto della solidità mostrata dal Milan in questa fase della stagione.

La squadra rossonera, infatti, sta vivendo un momento di crescita sotto la guida di Allegri, tornato per rilanciare le ambizioni del club. Le recenti vittorie in rimonta hanno confermato carattere e compattezza, mentre il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha messo a disposizione una rosa profonda e di qualità, con innesti di spessore come Luka Modrić e Christian Pulisic. Un contesto che rende ancora più sorprendente la durezza delle critiche di Cassano e che dà forza all’analisi di Cruciani, oggi al centro del dibattito sportivo.

