Cuadrado analizza Juve Inter: «Sarà una sfida bellissima, vincerà chi dimostrerà più concretezza»

Cuadrado su Juve Inter: «Sarà una sfida bellissima, vincerà chi dimostrerà più concretezza». Le sue dichiarazioni

In vista del big match di sabato sera tra Inter e Juventus, Juan Cuadrado, ex esterno bianconero oggi in forza al Pisa, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport, offrendo una lettura lucida e appassionata sullo stato attuale della Serie A e sulle ambizioni delle principali contendenti.

Il colombiano, noto per la sua velocità e duttilità tattica, ha aperto l’intervista analizzando le squadre in corsa per lo scudetto: “Le squadre più forti sono sicuramente Inter, Juventus, Napoli e Roma. Quest’ultima sta facendo molto bene. Sarà una battaglia intensa, come dimostrano gli ultimi campionati, spesso decisi all’ultima giornata. La Juve si è rinforzata con giocatori di grande livello, così come l’Inter. Sarà una sfida bellissima, vincerà chi dimostrerà più concretezza”.

Cuadrado ha poi approfondito il momento delle squadre coinvolte. Riferendosi all’Inter, guidata da Simone Inzaghi, ha sottolineato: “L’anno scorso ha disputato un campionato straordinario, arrivando fino alla finale di Champions League. Non ha conquistato trofei, ma ha dimostrato la sua forza. La Juventus, con l’arrivo di giovani talenti e un nuovo corso tecnico sotto la guida di Igor Tudor, resta sempre pericolosa. Tuttavia, al momento, vedo Inter e Napoli più in forma”.

Le parole dell’ex Fiorentina evidenziano anche l’importanza delle recenti operazioni di mercato della Juventus, che ha puntato su profili giovani e di qualità per rilanciare il progetto tecnico. Cuadrado ha riconosciuto il valore di questa scelta, pur sottolineando il vantaggio attuale delle squadre più rodate.

Infine, l’esterno colombiano ha messo l’accento sulla necessità di massima concentrazione per la sfida contro i nerazzurri: “Ogni dettaglio tattico sarà decisivo. La partita può influenzare la corsa ai vertici della classifica. Servirà determinazione e lucidità”.

Con la sua esperienza e leadership, Cuadrado resta una voce autorevole nel panorama calcistico italiano, e le sue parole offrono uno spunto prezioso per comprendere le dinamiche di una Serie A sempre più competitiva.