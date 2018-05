Cuadrado titolare in Juve-Milan: «Qui per fare la storia»

Le parole di Juan Cuadrado nel pre-partita di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia delle 21 in programma allo Stadio Olimpico di Roma

Un’ora al fischio d’inizio della finale di Coppa Italia 2017/2018, Juventus-Milan, in programma alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Il pullman della formazione allenata da Allegri è appena arrivato a destinazione e Juan Cuadrado, oggi titolare da terzino destro nella finale di TIM Cup, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni nell’intervista pre-partita ai microfoni di Rai Sport.

Queste le parole rilasciate da Cuadrado: «Non esiste avvertire la stanchezza o la fatica quando devi giocare questo tipo di partite. Siamo venuti qui con lo spirito giusto per affrontare questa gara, vincere e continuare a fare la storia. Speriamo con l’aiuto di Dio di poter fare bene nella finale di oggi. Titolare da terzino destro? Sono molto tranquillo, dipende tutto dalla tua testa e io sono preparato per la gara di oggi. Calhanoglu è un avversario abbastanza difficile, spero di poter essere molto concentrato per cercare di fermarlo sempre».