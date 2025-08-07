Cuadrado felice dopo il trasferimento al Pisa: «Sono motivato, ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta»

Cuadrado dopo il trasferimento al Pisa: «Sono motivato, ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta». Il messaggio dell’ex Juve e Inter

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato l’ingaggio di Juan Cuadrado, esterno colombiano classe 1988, per la stagione 2025/2026 di Serie A. Dopo l’ultima annata vissuta con l’Atalanta, il giocatore ha scelto di sposare il progetto della formazione toscana, neopromossa nella massima serie. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale del club nerazzurro, accompagnata dalle prime immagini del calciatore con la nuova maglia.

Cuadrado, noto per la sua velocità, tecnica e versatilità tattica, vanta una lunga carriera nel calcio italiano. Arrivato in Serie A nel 2009, ha indossato le maglie di Udinese, Fiorentina, Juventus e Inter, collezionando oltre 300 presenze nel campionato. Il suo periodo più significativo è stato alla Juventus, dove ha conquistato numerosi trofei e si è affermato come uno dei migliori esterni del torneo. Nell’ultima stagione ha militato nell’Atalanta, contribuendo con la sua esperienza alla corsa europea della squadra bergamasca.

Il Pisa, guidato da Alberto Gilarino— ex attaccante della Nazionale italiana, oggi giovane tecnico emergente — punta su Cuadrado per rafforzare una rosa che dovrà affrontare le insidie della Serie A. La duttilità del colombiano, capace di giocare sia come terzino che come esterno offensivo, rappresenta un valore aggiunto per lo scacchiere tattico della squadra toscana.

Sui propri profili social, Cuadrado ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarandosi grato per il percorso vissuto in Italia e determinato a dare il massimo con la maglia del Pisa. Per il club, il suo arrivo significa leadership, qualità e carisma, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa.

LE PAROLE – «Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo Paese che mi ha dato tanto. In realtà, non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha donato. Sono davvero grato. Mi sento benedetto e pieno di entusiasmo e forza per ciò che mi aspetta, e come sempre darò il meglio di me per il mio nuovo club, il Pisa. Sono motivato, ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta. So che c’è molto altro e sono pronto. Grazie, Signore Gesù, per la tua mano».