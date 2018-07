Klopp dà ragione agli juventini: «Ramos spietato, fece buttare fuori Cuadrado»

Klopp vs. Sergio Ramos: il tecnico del Liverpool prende ad esempio Cuadrado (e la Juventus) per lanciare un forte “j’accuse” nei confronti del difensore del Real Madrid

L’episodio lo ricordano molto bene i tifosi bianconeri e risale a più di un anno fa: finale di Champions League 2017 a Cardiff Juventus-Real Madrid, spagnoli a fine gara ampiamente in vantaggio per 1-3, scivolata pericolosa di Sergio Ramos su Juan Cuadrado che, di tutta risposta, spintona appena leggermente il difensore iberico, che a sua volta crolla a terra come in preda alla convulsioni ed inganna l’arbitro del match portando il colombiano, abbastanza incolpevole, all’espulsione. Un episodio ininfluente ai fini della gara, indicativo però secondo molti della spietatezza di Ramos e della sua scorrettezza. Tra i detrattori del capitano del Real anche Jurgen Klopp che, nella finale di Champions di quest’anno a causa di un fallo proprio del giocatore spagnolo, si è visto portar via in barella Mohamed Salah, l’uomo simbolo del suo Liverpool, praticamente a inizio gara. Con l’egiziano in campo forse sarebbe stata un’altra storia…

«Se mettessimo insieme un po’ tutti le situazioni discutibili in cui è protagonista Ramos, ed io seguo il calcio da quando ho cinque anni, allora probabilmente lo troveremmo colpevole nella maggior parte dei casi – ha detto ieri Klopp, un tournée negli USA col Liverpool, ai giornalisti – . Un anno fa in finale con la Juve è stato lui il responsabile del rosso di Cuadrado: il colombiano l’aveva appena sfiorato con un dito e lui mise in piedi una sceneggiata. Alla fine nessuno ne ha parlato. Io ho rivisto il suo fallo su Salah, me l’hanno mostrato subito dopo la fine della partita: a guardarlo bene e senza essere tifosi del Real, non ti verrebbe mai da pensare “Wow, che agonismo!”, ma penseresti soltanto che è brutale e spietato». Gli juventini forse concorderanno.