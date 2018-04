Cuadrado terzino, la mossa vincente firmata Max Allegri

La mossa di Allegri sul ruolo di Juan Cuadrado si rivela l’azzardo che gli consegna la vittoria a San Siro

C’è tanta follia nei quasi 100 minuti giocati a San Siro. Vantaggio Juve, rimonta Inter e contro rimonta Juve. Tutto in una notte. C’è follia nel non vedere un’ammonizione e conseguente espulsione per Pjanic come c’è follia nel togliere Icardi per mettere Davide Santon che quest’anno è costato tanti, troppi punti ai nerazzurri. Si pensava che fosse pazzia anche schierare Cuadrado terzino destro e un po’ lo è stato in effetti, ma è servito anche e soprattutto a portare a casa un’insperata vittoria.

E dopo qualche brivido (giallo rimediato al primo fallo su Perisic), l’azzardo è diventato una magia, preparata con cura, in ogni dettaglio e spesa nella consapevolezza che lui e Douglas Costa, su quel binario potevano sottoscrivere una perfetta società. Perché al culmine di un paio di cross provenienti da quella parte, partiti come bengala dai piedi del colombiano, la Juve si è ritrovata davanti nel punteggio e in superiorità numerica per il folle intervento di Vecino su Mandzukic. Per l’ennesima volta Allegri ha vinto, mettendo a tacere le voci di chi già vedeva naufragare il settimo scudetto consecutivo.