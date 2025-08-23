Cuesta: «Juventus la mia università. Ora però penso solo al Parma». Le dichiarazioni del tecnico dei ducali verso l’esordio in campionato

Carlos Cuesta, giovanissimo neo tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A contro la Juventus. Una partita che per lui ha, per diversi motivi, un sapore speciale.

JUVENTUS – «Mi aspetto una Juventus molto competitiva e organizzata. Ho visto crescita, una squadra con un’identità molto chiara. Sicuramente sarà una patrtita molto difficile. Mi aspetto una squadra di altissima qualità».

PARMA – «Vogliamo costruire una squadra competitiva con un’identità chiara. Non puoi controllare gli eventi ma come reagisci. l calcio cambia tanto in base alle fasi. Per me identità significa un modo di approcciarsi al gioco. Significa essere una squadra compatta e capire i momenti: ci sono tanti momenti in una partita e noi dovremo capirli e gestirli. I nuovi acquisti si stanno adattando, stiamo cercando di velocizzare il processo di adattamento. Lavoriamo con tantissima voglia, ogni giorno con entusiasmo».

RITORNO A TORINO – «A Torino un anno meraviglioso, con tante persone di qualità. È stata un’università per me. Ma adesso l’unica cosa che mi interessa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione domani».

KRAUSE – «Sì, abbiamo pranzato insieme ieri. Il presidente vuole solo far crescere il Parma, è stato molto bello condividere il tempo con lui, ma anche quando non è qua si sente la sua responsabilità e la passione che ha verso club e città. E’ una grande fortuna poterlo avere al nostro fianco domani, sicuramente la sua energia ci aiutare a fare il meglio»

FIRMARE PER IL PARI – «Mi concentro sulla prestazione. Poi quello che ci porta la vita non si sa mai, il calcio è imprevedibile. Noi proveremo a vincere. Noi possiamo solo preparare al meglio alla gara, per il resto non possiamo influenzare niente».