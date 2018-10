Curva Sud Juve chiusa per due turni di campionato: respinto il ricorso del club bianconero sulla sanzione relativa ai cori contro Napoli e Koulibaly

Ricorso respinto e sanzione aggravata: questa la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale sulla chiusura della Curva Sud Juve per un turno, decisa dal Giudice Sportivo per i cori contro Napoli e Koulibaly nella gara del 29 settembre scorso. Come riporta Tuttosport, infatti, il settore caldo del tifo bianconero non resterà chiuso per un solo turno di campionato, ma per due; confermata l’ammenda di 10mila euro alla società bianconera. Il primo e secondo anello della Curva Sud dello Juventus Stadium resteranno così privi di spettatori nelle gare contro Genoa (20 ottobre) e Cagliari (3 novembre).