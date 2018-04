Cutrone per Belotti: voci fantasiose su Milan e Torino

Grazie a Cutrone Belotti al Milan? Le prime voci su un affare col Torino non sembrano trovare riscontro: le ultime notizie

Sacrificare Patrick Cutrone per arrivare a Andrea Belotti: il Milan potrebbe agire così per prendere il centravanti del Torino. Le voci arrivano da Il Corriere dello Sport ma non sembrano corrispondere troppo a verità. Stando a quanto filtra da fonti vicine ai rossoneri, non pare esserci la volontà di dare via Cutrone, nemmeno per arrivare al super obiettivo Belotti. Sacrificare il giovane centravanti non rientra nelle priorità del Diavolo, a meno che il sacrificio non sia tattico: spostare Cutrone dal centro alla fascia, in stile Mandzukic. Quella, però, per il momento è un’altra storia.

Il Milan vuole Belotti, questo è poco ma sicuro. Cutrone, per ora, sembra l’ultimo dei giocatori nella lista dei partenti del Milan. Non trovano troppo riscontro i rumors che lo vogliono come contropartita tecnica per prendere il Gallo. Poi, nel calciomercato mai dire mai. Può darsi che il Diavolo cambi idea e decida di dar via il prodotto del settore giovanile rossonero, ma, bene ripeterlo, è molto difficile. Il mercato dei milanesi passerà comunque da Belotti, un tentativo per il giocatore del Torino verrà fatto. Quasi certamente senza inserire Cutrone.