Tutti da Jovanotti: Higuain, Belotti & co. in posa con Lorenzo – FOTO

Grande presenza di calciatori della Juventus e del Torino al concerto di Lorenzo Jovanotti di ieri sera: le foto con Higuain e Belotti, in tribuna anche Marchisio e Sturaro

Tutti da Jovanotti. Nella serata di ieri a Torino si è svolto il concerto della star italiana, il cui tour sta facendo sold out a ripetizione nei palazzetti di tutt’Italia. E una nutrita delegazione di calciatori della Juventus e del Torino non ha perso tempo e non si è lasciata sfuggire l’occasione di presenziare all’evento. Con tanto di foto-ricordo nel backstage.

Tra questi c’era anche il numero 9 per eccellenza della Juventus, Gonzalo Higuain, che a fine concerto ha posato insieme a Jova per una foto ricordo, così come ha fatto poi Andrea Belotti del Torino. Questo il commento di Jovanotti alla foto con il Pipita: «Scendere dal palco dopo un grandissimo pubblico e incontrare un grandissimo campione! Serata di superlativi». In tribuna sono stati immortalati anche Claudio Marchisio e Stefano Sturaro con le rispettive consorti, mentre in casa Torino anche Sirigu e De Silvestri hanno posato insieme a Jova.