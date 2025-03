Il giocatore del Como Lucas Da Cunha ha parlato della sua stagione attuale in Serie A e del rapporto con Cesc Fabregas. Le parole

Lucas Da Cunha è la sorpresa dell’ultimo periodo del Como. A La Gazzetta dello Sport il francese ha spiegato le motivazioni che lo stanno portando a una rapida crescita.

FABREGAS HA DETTO CHE VORREBBE GIOCARE CON 11 DA CUNHA – «Wow. Mi piace tanto lavorare con lui, mi sento bene, sento che posso crescere tanto e mi piace il rapporto che abbiamo».

DA ESTERNO A MEDIANO – «Sì, mi sento sempre meglio in questa posizione, partita dopo partita. La fiducia sta crescendo, il gioco di Fabregas mi mette a mio agio».

COSA GLI PIACE DEL MISTER – «Tutto. Empatia, umanità, carisma. Basta un minuto di allenamento con lui per capire che è un tecnico fortissimo».

SI SENTIVA CHIUSO ALL’INIZIO – «Sì, non è stato un inizio facile per me. Cambia molto fare l’esterno d’attacco in Serie A rispetto alla B. La velocità prima di tutto, da un punto di vista fisico ma soprattutto di pensiero. Ma poi le cose sono cambiate…».

LA NAZIONALE – «Ho giocato nelle Under 19 e 20 francesi. Per la squadra maggiore, è difficile, forse ancora presto… Posso giocare per la Francia come per il Portogallo. Non so se è arrivato il mio momento, devo fare ancora tanto per raggiungere questo obiettivo».

I MIGLIORI CENTROCAMPISTI – «Reijnders e Barella in Serie A. E, all’estero, Valverde del Real. Sa fare tutto: è veloce, ha grinta, segna».