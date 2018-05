Inter, riecco Dalbert: il terzino torna titolare contro l’Udinese

Nella formazione titolare dell’Inter di Spalletti contro l’Udinese si rivede Dalbert dopo oltre tre mesi di assenza: il terzino vince il ballottaggio con Santon

Si interrompe un digiuno lungo oltre tre mesi per il terzino dell’Inter, Dalbert Henrique. Il brasiliano classe ’93 è titolare in Udinese-Inter, lunch match della giornata numero 36 del campionato italiano di Serie A. Luciano Spalletti ha scelto di puntare sull’ex Nizza, arrivato nell’estate 2017 alla corte dei nerazzurri, per trovare i tre punti nella sfida contro i friulani di Igor Tudor alle 12.30. Dalbert ha vinto il ballottaggio con Santon e farà parte della linea di difesa a quattro con Cancelo a destra e Skriniar-Ranocchia centrali per un problema dell’ultimo minuto occorso a Miranda.

Per Dalbert si tratta della tredicesima presenza con l’Inter in Serie A più una in Coppa Italia contro il Pordenone. L’ultima volta che era sceso in campo con la maglia dell’Inter era il 3 febbraio nella sfida contro il Crotone pareggiata per 1-1. Da quel momento in poi 12 panchine consecutive per il terzino arrivato con tutt’altre aspettative la scorsa estate durante la sessione di calciomercato.