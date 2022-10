Dalla Spagna: De Gea non sarà convocato per il Mondiale in Qatar

Una clamorosa notizia arriva dalla Spagna: De Gea non sarà convocato per i prossimi Mondiali in Qatar per scelta tecnica

David De Gea, portiere del Manchester United, non sarà convocato ai prossimi Mondiali in Qatar. Secondo quanto riportato da As, infatti, il giocatore non sarà neanche nella lista dei 55 pre-convocati della Spagna.

Il motivo? Puramente scelta tecnica. Gli estremi difensori che verranno convocati dal ct Luis Enrique saranno Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga.