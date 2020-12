Dalla Spagna – Milik ha detto sì all’Atletico Madrid: i dettagli

Secondo AS Arkadiusz Milik avrebbe detto sì all’Atletico Madrid, orfano di Diego Costa dopo la rescissione. I dettagli

Addio ad Arkadiusz Milik per la Juve? È quanto afferma AS in queste ultime ore, spiegando come l’attaccante polacco sia diretto verso l’Atletico Madrid, orfano di Diego Costa dopo la sua rescissione.

Arek avrebbe già detto sì al club spagnolo, con la palla che ora passa a De Laurentiis. Il presidente del Napoli non vuole cedere all’iniziale richiesta di 15 milioni di euro, con Milik che spera si possa chiudere a 8/10 per agevolare il suo passaggio in Spagna.