D’Ambrosio si ritira? L’ex Inter smentisce le voci! Il duro messaggio al giornalista: «Non sai nulla del mio futuro». Le dichiarazioni

Le indiscrezioni su un presunto ritiro di Danilo D’Ambrosio, esperto difensore classe 1988 originario di Napoli, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, l’ex giocatore del Monza avrebbe deciso di porre fine alla sua carriera da professionista all’età di 36 anni. La notizia, diffusa tramite un post su X (ex Twitter), ha immediatamente fatto il giro dei media nazionali, generando grande curiosità tra gli appassionati.

La pronta replica su Instagram

Non è tardata ad arrivare la smentita da parte del diretto interessato. Attraverso una story pubblicata sul proprio profilo Instagram, D’Ambrosio ha ricondiviso il post di Schira, aggiungendo un commento ironico e diretto: «Non so chi ti abbia potuto dare questa notizia ma del mio futuro di certo non sai nulla». Una risposta che ha dissipato le speculazioni e messo un punto alle voci di un possibile addio al calcio giocato.

Un percorso ricco di successi

Danilo D’Ambrosio ha costruito una carriera solida e longeva nel panorama della Serie A, militando in club di prestigio come Torino, Inter e, più recentemente, Monza. Con la maglia nerazzurra dell’Inter, ha conquistato uno scudetto, due Supercoppe italiane e tre Coppe Italia, distinguendosi per la sua versatilità tattica e la sua affidabilità difensiva. La sua attitudine professionale e la dedizione al ruolo gli hanno permesso di diventare un riferimento anche per la Nazionale italiana, con diverse convocazioni nel corso degli anni.

Il futuro resta aperto

Nonostante l’età e le sfide di una carriera già brillante, D’Ambrosio non sembra intenzionato a fermarsi. Le recenti smentite non solo confermano la sua volontà di proseguire, ma lo collocano ancora tra i protagonisti del calcio italiano. In un contesto in cui il campionato sta vivendo una transizione generazionale, l’esperienza del difensore napoletano potrebbe rivelarsi preziosa sia in campo che fuori.