Dani Alves: «Il Brasile oggi non ha eguali per quantità di giocatori brillanti»

Dani Alves, terzino del Brasile, ha parlato in vista dell’esordio dei verdeoro nel Mondiale in Qatar. Le dichiarazioni

Dani Alves, terzino del Brasile, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito riportiamo un estratto della sua intervista.

BRASILE – «La squadra si è adattata al calcio moderno senza perdere la sua essenza. Il Brasile oggi non ha eguali per quantità di giocatori brillanti, però siamo anche molto equilibrati. Sono in nazionale da 16 anni e questo è il miglior momento per noi a livello di giocatori. Il Brasile è sempre favorito, per tradizione e storia. Cose che contano in questi tornei».

