Dani Ceballos e il Real Madrid si separano: ufficiale l’addio tra il centrocampista e i Blancos. Dove potrebbe trasferirsi ora!

Dani Ceballos lascia il Real Madrid: ufficiale l’addio del centrocampista con i blancos. Ecco quale sarà il suo futuro

Una separazione annunciata che chiude un’era ricca di successi. Il Real Madrid e Dani Ceballos hanno sancito la fine della loro avventura professionale comune. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali societari, il club della capitale spagnola ha reso noto di aver trovato un accordo bilaterale con il centrocampista andaluso per interrompere anticipatamente il rapporto calcistico. Si conclude così una militanza significativa, caratterizzata da trionfi straordinari sia in ambito nazionale che internazionale.

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I numeri e i successi della storia recente: un palmarès da capogiro

L’avventura del mediano nativo di Utrera con la gloriosa camiseta blanca era iniziata lontano, nell’estate del 2017, un momento storico in cui la compagine guidata dal presidente Florentino Perez stava dettando legge nel calcio europeo. Nonostante un percorso non sempre vissuto sotto la luce dei riflettori come titolare fisso, anche a causa della fitta concorrenza in una delle linee mediane più forti della storia del calcio, il classe 1996 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante grazie alla sua ottima qualità tecnica e a un encomiabile spirito di adattamento.

Nel corso delle sette stagioni complessive trascorse all’interno della prima squadra, Ceballos ha collezionato la bellezza di 215 presenze ufficiali in tutte le competizioni. Un bottino di partite impreziosito da una bacheca strabiliante che conta ben 16 titoli complessivi. Nel dettaglio, il centrocampista ha sollevato al cielo 3 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 2 campionati spagnoli, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Statistiche monumentali che lo inseriscono di diritto tra i protagonisti stabili del ciclo recente del madridismo.

Il caloroso saluto della Casa Blanca e il futuro del giocatore

La fine del vincolo contrattuale non cancella l’affetto e la stima profonda che legano la società al calciatore. Nella nota di commiato, la dirigenza delle Merengues ha voluto esprimere profonda gratitudine per il costante impegno e l’assoluta dedizione garantiti dal centrocampista in questi anni, esaltandone la condotta a difesa dei colori sociali.

Il sodalizio madrileno ha voluto estendere i migliori auguri per il futuro personale e professionale del ragazzo, sottolineando con trasporto che il Real Madrid rimarrà per sempre la sua vera casa. Questa separazione consensuale permetterà ora a Ceballos di rimettersi in gioco sul fronte del calciomercato internazionale da svincolato. Sullo sfondo si profila con insistenza l’ipotesi di un romantico ritorno al Betis Siviglia, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Una pista caldissima che il regista andaluso preferirebbe ad altre opzioni, nonostante nelle ultime ore si sia registrato un forte interessamento da parte di alcune importanti big della Serie A italiana, affascinate dall’opportunità di tesserare un profilo simile a parametro zero.