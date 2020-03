Brescia, Dessena: «Cellino è come un padre, mi ha sempre aiutato»

Daniele Dessena, centrocampista del Brescia, ha parlato della sua stagione e del suo rapporto speciale con Massimo Cellino

Daniele Dessena si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Cellino.

DESSENA – «Un padre, mi ha voluto fortemente due volte a Cagliari e una terza qui a Brescia. Infortunio? Non ho rancore, sono incidenti di percorso. Il primo infortunio l’ho preso come una sfida con me stesso per tornare il secondo è stato una mazzata, ho pensato di smettere. Poi la mia fidanzata mi ha aiutato e anche Cellino mi ha allungato il contratto da infortunato. Devo dire grazie».