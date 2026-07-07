Daniele Orsato nominato capo CAN: sarà lui a guidare le designazioni di Serie A e Serie B

La nuova stagione arbitrale italiana si apre con un cambiamento di grande rilievo ai vertici: Daniele Orsato è stato nominato nuovo responsabile della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale che gestisce le designazioni per Serie A e Serie B. La decisione è stata ufficializzata al termine della conferenza stampa del Comitato Nazionale dell’AIA, durante la quale è stato definito l’intero assetto tecnico che guiderà il settore arbitrale nella prossima annata.

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Per Orsato si tratta di un passaggio significativo: dopo aver diretto la CAN C, ruolo che gli ha permesso di maturare esperienza gestionale e di coordinamento, l’ex internazionale compie ora un ulteriore salto verso la piena responsabilità delle designazioni nelle due categorie principali del calcio italiano. Un ritorno da protagonista, questa volta fuori dal campo, dopo una carriera vissuta ai massimi livelli, con presenze in Champions League, Mondiali e finali di grande prestigio.

La nuova commissione che affiancherà Orsato sarà composta da figure di grande esperienza: Luca Banti, già arbitro internazionale; Gabriele Gava, tecnico apprezzato per competenza e continuità; Antonio Danilo Giannoccaro, ex direttore di gara con lunga militanza in Serie A; Ciro Carbone, uno dei migliori assistenti italiani degli ultimi anni; e Alessandro Giallatini, anch’egli assistente di livello internazionale. Un gruppo che unisce profili dirigenziali, esperienza sul campo e conoscenza approfondita delle dinamiche arbitrali moderne.

L’obiettivo dichiarato dell’AIA è quello di consolidare la qualità delle designazioni, migliorare la formazione dei giovani arbitri e garantire uniformità di giudizio nelle competizioni professionistiche. Con Orsato alla guida, la CAN punta a una stagione di rinnovamento e continuità, affidandosi a una squadra che conosce a fondo le esigenze del calcio italiano e le sfide poste dall’evoluzione del gioco.