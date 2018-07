Josè Mourinho conferma la volontà di Matteo Darmian, probabile partente nella sessione di calciomercato estiva. Ma il tecnico impone una condizione…

Matteo Darmian vuole lasciare il Manchester United in questa sessione di calciomercato. La conferma è di quelle autorevoli, José Mourinho, tecnico dei Red Devils che ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Milan nella ICC ai calci di rigore: «Darmian vuole andare via. Io penso che quando diventa chiara la volontà di un calciatore, con la giusta offerta, bisogna accettare. E’ giusto che lui voglia seguire il suo istinto. Tuttavia le offerte che il Manchester United ha ricevuto per lui fino a questo momento non sono sufficienti per la sua cessione».

In Serie A diverse squadre sono pronte ad abbracciare l’ex terzino di Torino e Palermo. Juventus e Inter in pole position, ma fino ad oggi non è stato raggiunto l’accordo tra le società per la valutazione del cartellino. E lo United non sembra intenzionato di lasciarlo partire a cuor leggero: «In questo momento siamo corti sulle fasce – prosegue l’allenatore del Manchester United – Valencia è infortunato, Dalot sta recuperando e nessuno dei due sarà pronto per l’inizio della stagione. Young è un opzione ma in questo momento è in vacanza. Matteo partirà solamente se arriverà l’offerta giusta, altrimenti potrebbe avere un ruolo importante con noi» conclude Mourinho.