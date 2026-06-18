Calciomercato
Darmian dice no alla scrivania: priorità al campo e tre proposte dalla Serie A
Matteo Darmian non si ferma: niente incarico societario, il difensore punta a restare in campo con tre club interessati
La stagione di Matteo Darmian si è conclusa e con essa anche la sua avventura all’Inter. Per l’esterno classe 1989, però, non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, Darmian avrebbe deciso di proseguire la carriera da calciatore e sta valutando diverse possibilità per il prossimo passo.
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🟡⚫ Udinese, Torino e Venezia: tre club su Darmian
Sul tavolo ci sarebbero già tre proposte concrete:
- Udinese
- Torino
- Venezia
Altri club potrebbero inserirsi nelle prossime settimane, segno di un mercato ancora molto aperto attorno al giocatore.
🔵 Un futuro all’Inter? Sì, ma non subito
L’idea di un ruolo dirigenziale o tecnico all’Inter resta sullo sfondo, ma si tratta di un discorso per il futuro, non per questa estate. Darmian vuole ancora giocare e sente di poter dare un contributo importante in campo.