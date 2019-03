L’Inter cerca il nuovo terzino destro. Il club nerazzurro potrebbe non riscattare Cedric: nel mirino Darmian, Lainer e Sidibè

L’Inter cerca un nuovo terzino destro. Il club nerazzurro, che segue Hysaj del Napoli, valuta anche altri profili per rinforzare la corsia destra difensiva. Danilo D’Ambrosio dovrebbe rinnovare e restare, Cedric Soares invece dovrebbe tornare in Premier League e dovrebbe non essere riscattato dal Southampton per circa 11 milioni di euro. Il laterale portoghese non sembra rientrare nei piani e l’Inter è pronta a guardarsi attorno, rivoluzionando le sue corsie laterali di difesa. Secondo Tuttosport, nel mirino del club nerazzurro ci sono Matteo Darmian, Lainer e Sidibè.

Oltre a Hysaj, in trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto, il club nerazzurro valuta Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United. Il laterale è uno dei profili ideali per la fascia: il giocatore può agire sulla corsia destra ma anche su quella sinistra e può giocare all’occorrenza anche da difensore centrale e proprio per questo rimane uno degli obiettivi principali per la difesa. Occhio anche all’austriaco Lainer del Salisburgo, che piace al Napoli, e anche a Sidibè, terzino del Monaco. Quattro nomi per rimpiazzare Cedric Soares e per tamponare una falla sulla destra, aperta dopo il mancato riscatto di Cancelo.