D’Aversa: «Complimenti ai ragazzi. Kulusevski? Giocherà tanto anche alla Juve» – VIDEO

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, elogia Kulusevski, autore di una grande stagione con la maglia dei crociati

Conclusa la stagione del Parma, Roberto D’Aversa tesse le lodi di Dejan Kulusevski, giovane talento di proprietà della Juve, pronto ad unirsi al club bianconero.

«Penso che sia uno dei più redditizi e penso che possa fare molto bene anche in un club nella Juve, abituato a vincere, ce l’ha nel dna. Dejan ha margini di crescita, credo che l’anno prossimo giocherà con continuità anche nella Juventus. Lui in allenamento fa quello che poi fa in partita».