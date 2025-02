D’Aversa: «La Juve ha vinto meritatamente, non cerco alibi, ma l’arbitraggio non mi ha convinto del tutto»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in trasferta contro la Juve

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Devo evidenziare la grandissima prestazione dei miei ragazzi. Con il gol del 3-1 la partita è andata sul binario di una prestazione che non hanno fatto i ragazzi. Molto probabilmente la gestione, non parlo degli episodi singoli, c’è qualche perplessità e mi dispiace perché bisognerebbe parlare solo della partita. Sul pareggio ci sarebbe una situazione su Esposito. Su 6 interventi il primo cartellino giallo è arrivato su Maleh, non voglio creare alibi ma la Juve ha vinto meritatamente. Fin quando c’era la parità numerica ce la siamo giocata».

SULLA PARTITA – «Quando poi si compromettono alcune partite si compromettono anche altri partite. Venire qui a imprimere coraggio poi ovviamente viene fuori il valore della Juve, questi ragazzi non si devono far influenzare dal risultato finale che è pesante».