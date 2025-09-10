David: «Yildiz il nostro Yamal, Zhegrova incredibile. Io all’Inter? Ci sono stati dei contatti ma…». Parla il centravanti della Juventus

Jonathan David ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto detto dall’attaccante della Juventus nella settimana che porterà al derby d’Italia contro l’Inter, in programma sabato all’Allianz Stadium.

INTER – «Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus».

JUVE – «Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi… Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top. Mi ha colpito molto Locatelli, in modo particolare per l’abilità nei passaggi e per la gestione dei tempi della partita».

COPPIA CON VLAHOVIC – «Sì, è possibile. Ma queste sono decisioni che spettano all’allenatore, è più una domanda per Tudor. Io sono pronto per qualsiasi soluzione e mi diverto in ogni modo. Dusan ed io ci spingiamo a vicenda in campo perché vogliamo il meglio per la squadra».

CONCORRENZA IN ATTACCO – «È un fatto positivo per una squadra forte come la Juventus. Più giocatori ci sono, maggiori sono le soluzioni di qualità e meglio è per la squadra».

ZHEGROVA – «Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lilla abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus».

YILDIZ – «Yildiz può essere il nostro Yamal? Certo. Kenan è giovane e ha grandissime qualità, se conti- nua così ha tutto per diventare un top, top, top player. Il mio primo gol in Serie A con la Juventus l’ho segnato al Parma su assist di Yildiz, è davvero bello e divertente giocare con lui».

SCUDETTO – «Siamo soltanto all’inizio della stagione, noi vogliamo vincere ogni partita e poi più avanti vedremo dove saremo in classifica».