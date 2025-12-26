David Luiz su Sarri: «Allenatore speciale per me. L’Europa League vinta con il Chelsea mi è rimasta impressa per questo motivo! Arrivato con passione a Londra»

David Luiz su Sarri: le parole dell’ex difensore del Chelsea, oggi al Pafos, nel racconto dell’attuale tecnico della Lazio e del suo passato a Londra

Nel documentario dedicato al Pafos, in onda sul canale YouTube GianlucaDiMarzioTV, David Luiz, difensore brasiliano con una lunga carriera ai massimi livelli europei, ha ripercorso alcune tappe fondamentali del suo percorso calcistico. Tra i passaggi più significativi, l’esperienza al Chelsea sotto la guida di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio dei Blues, sia dal punto di vista umano che tattico.

Nel suo racconto, David Luiz ha alternato ironia, emozione e riconoscenza, restituendo un ritratto autentico del tecnico toscano e di un gruppo che, dopo un inizio complesso, è riuscito a crescere fino al trionfo europeo.

IL RAPPORTO CON SARRI – «Sarri è stato l’allenatore più speciale per me. Ho quasi iniziato a fumare per colpa sua. Ogni giorno mi chiamava: “Vieni nel mio ufficio, dobbiamo parlare”. Oh mio dio, quanto soffrivo. Lui fumava una, due, tre sigarette e parlava… Io gli dicevo: “Apri le finestre per favore”. E lui: “Stai zitto. Parliamo di calcio, andiamo!!”».

LA VITTORIA IN EUROPA LEAGUE – «Una persona davvero fantastica e una delle immagini più belle che è rimasta impressa nella mia mente è quando vincemmo l’Europa League e lo vidi ammirare la medaglia, come un ragazzino, come un bambino. Io ero così felice per lui, più di tutti i trofei che ho vinto in carriera».

L’IMPATTO AL CHELSEA – «Lui era arrivato al Chelsea e con grande passione voleva cambiare tutto in un mese. Ero uno di quelli che cercavamo di calmarlo: “Stai tranquillo; qui è un po’ diverso da Napoli”».

