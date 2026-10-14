Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, è ufficiale! Contratto fino a fine stagione 2027/28 per il sostituto di Stroppa: «Ecco perché ho scelto di venire qui»

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia. Tutti i dettagli e le prime parole nel comunicato ufficiale

Svolta radicale sulla panchina del Venezia. All’indomani di un complicato avvio di campionato caratterizzato da 6 sconfitte su 6, la società lagunare ha formalizzato la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico Giovanni Stroppa, affidando contestualmente la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Lo stratega piemontese ha sottoscritto un accordo pluriennale con decorrenza immediata da domani e con scadenza fissata al termine della stagione 2027/28, assumendosi il compito prioritario di raddrizzare la classifica e centrare la permanenza in Serie A.

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Lo specialista delle imprese: il percorso di Nicola tra promozioni e salvezze

Classe 1973, originario di Luserna San Giovanni, il nuovo mister arancioneroverde porta in dote una lunghissima esperienza nella gestione di situazioni complesse. Conclusa l’attività agonistica, ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2010 in Serie C con il Lumezzane, conquistando poi nel 2012 una storica promozione nella massima serie al timone del Livorno tramite i playoff cadetti.

Negli anni a seguire, Nicola ha consolidato la propria fama di autentico specialista delle rimonte: dalla memorabile permanenza in massima categoria ottenuta alla guida del Crotone, fino alla risalita dall’ultimo posto centrata con il Genoa, passando per le tappe sulla panchina del Bari, dell’Udinese e del Torino. Imprese a cui si sono aggiunti il celebre miracolo sportivo compiuto con la Salernitana e il traguardo salvezza raggiunto a Empoli, prima di guidare il Cagliari al quindicesimo posto e affrontare l’avventura sulla panchina della Cremonese.

Insieme all’allenatore piemontese sbarca a Venezia il suo gruppo di lavoro: Manuele Cacicia in veste di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino nel ruolo di preparatore atletico e Lorenzo Squizzi per la preparazione dei portieri.

Le prime parole di Davide Nicola: la fame di salvezza e il legame con la piazza

Subito dopo l’annuncio ufficiale, Davide Nicola ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’incarico, sottolineando la centralità del progetto e il rapporto di fiducia con il direttore sportivo:

“Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”.

L’avvento di Nicola segna l’avvio di un nuovo capitolo per l’ambiente lagunare, chiamato ora a compattarsi per dare una scossa immediata al proprio cammino stagionale.