De Bruyne: «Messi? Siamo una buona squadra anche senza di lui»

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato del mancato arrivo di Leo Messi nella squadra inglese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Daily Mail:

«Se ho mai pensato a Messi al Manchester City? No. Non mi è mai passato per la mente di immaginarlo con noi. Non mi interessa davvero. Certo se Messi fosse arrivato sarebbe stato d’aiuto perché lo considero il miglior giocatore di tutti i tempi, ma non ci ho mai pensato. In termini di operazione sarebbe stata vantaggiosa perché quello che spendi lo avresti recuperato in sponsor e marketing. Però, no. Non ci ho mai pensato. Io non penso a chi può arrivare e cosa può succedere. Penso alla mia squadra e ai miei compagni e credo che in questo senso abbiamo già una buona squadra. Sarebbe sciocco provare a pensare alla squadra con un altro giocatore e cosa potrebbe succedere al suo arrivo».