De Bruyne, multa in arrivo? Ha deciso la squadra… Farà ammenda così. Sembra completamente rientrato il caso KDB al Napoli

Il caso è chiuso. La polemica nata dalla reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione durante la partita di San Siro è stata gestita e archiviata dal Napoli con intelligenza e coesione, senza spaccature. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, a decidere di non sanzionare il giocatore non è stato solo il tecnico Antonio Conte, ma l’intero gruppo squadra.

Nessuna multa, dunque, per il fuoriclasse belga. I compagni, seguendo la linea di comprensione tracciata dal loro allenatore, hanno deciso di non applicare la sanzione pecuniaria prevista dal regolamento interno per gesti di disappunto al momento del cambio. Una scelta che dimostra la compattezza di uno spogliatoio che ha preferito la via del dialogo a quella della punizione.

Il quotidiano svela come si risolverà la vicenda. «In ogni caso, anche la squadra ha deciso di non far scattare la multa prevista dal regolamento interno in casi simili, ovvero quando qualcuno fa qualche smorfia di troppo al momento del cambio, oppure mormora qualcosa di sospetto. No, nessuna sanzione: la comprensione di Conte è stata fatta propria anche dal gruppo. […] alla fine, pur senza chiedere pubbliche scuse, farà ammenda portando i compagni a cena. Prima o poi. Perché gli impegni sono tanti e organizzare non è semplice».

La soluzione della “cena di squadra” è un classico del calcio, un modo per trasformare un momento di tensione in un’occasione di team building. De Bruyne farà ammenda in modo informale, senza bisogno di scuse pubbliche che avrebbero potuto creare ulteriore imbarazzo. Una gestione saggia, che tutela il giocatore ma ribadisce la priorità del gruppo. Con questo gesto, il Napoli mette definitivamente una pietra sopra l’incidente, ricompattando l’ambiente alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro lo Sporting. La testa, ora, è solo al campo.